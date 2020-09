Lundi14septembre : Jean-Michel Blanquer en appelle au "bon sens"

Répondant à un appel sur les réseaux sociaux, des lycéennes et collégiennes ont défié, lundi 14 septembre, la "tenue correcte" exigée par la plupart des règlements des établissements, qu'elles estiment sexistes.

La semaine dernière, avec les température en hausse, les tenues se sont allégées. Sur les réseaux sociaux, des histoires d'établissements refusant l'entrée à des jeunes filles en raison de vêtements jugés provocants se sont multipliées. De là sont apparus plusieurs mots-dièses (#lundi14septembre et #liberationdu14) pour inciter collégiennes et lycéennes à venir lundi en cours habillées comme elles le souhaitent.

Jean-Michel Blanquer a réagi à l'antenne de BFMTV. Concernant le mouvement lancé sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'il était "dommage qu'on cherche toujours à opposer les gens les uns aux autres sur des sujets finalement simples. Il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien".

On doit bien se garder des extrémités, on doit être dans une position d'équilibre et de bon sens