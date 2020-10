publié le 09/10/2020 à 07:40

Le bilan s'est encore alourdi ce jeudi 8 octobre. Le corps d'un pompier a été découvert à Carros (Alpes-Maritimes), à 80 kilomètres du lieu de sa disparition. 6 morts sont désormais à déplorer et une vingtaine de disparus. Sur le terrain, de maigres avancées. 200 millions d'euros ont été votés pour reconstruire, annonce Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, sur RTL.

"Nous sortons de ce trou noir, de cette période où tout le monde était dans l'isolement, explique Charles-Ange Ginésy. Les villages retrouvent l'électricité, l'eau, le téléphone cellulaire. Sur les routes, les plaies seront longues à panser. Le chantier est immense."

"Nous avons plus de 10 ponts qui ont été emportés, note le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes sur RTL. C'est plus de 35 kilomètres de routes départementales. Les sommes à engager [pour les seules routes], ce sont plus de 500 millions d'euros."

"La note devrait s'élever à 840 millions d'euros" pour tout reconstruire, note Charles-Ange Ginésy. "Nous mobilisons un emprunt de 200 millions d'euros", annonce-t-il, "en espérant que l'État prendra cette somme en charge au bout du compte."