et Marie-Pierre Haddad

publié le 29/08/2018 à 08:42

Les lobbys sont au cœur de la polémique après le départ de Nicolas Hulot du gouvernement. En effet, le ministre démissionnaire a dénoncé la "présence des lobbys dans les cercles du pouvoir. Il faut à un moment ou un autre poser ce problème sur la table parce que c'est un problème de démocratie : qui a le pouvoir ? Qui gouverne ?".



Ancienne ministre de l'Environnement, Ségolène Royal a une autre vision de la présence des lobbys en politique. "Quand il y a des lobbys, ils sont légitimes dans une société. Un lobby, c'est un groupe de pression qui défend ses intérêts privés. La politique, c’est essayer d’identifier les intérêts privés dans une société mais d’en dégager l’intérêt général", explique-t-elle, avant d'ajouter que "jamais de la vie", elle n'aurait démissionné.

Elle reconnaît que "c'est difficile parce qu'il y a du chantage à l'emploi". D'après elle, c'est "l'enjeu essentiel du combat environnement. L’écologie et la création d’emplois ne sont pas antinomiques. On n’est pas là pour punir mais pour construire et que les gens se mettent dans des situations positives".