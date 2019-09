et Marie-Pierre Haddad

publié le 19/09/2019 à 08:37

"En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste". Emmanuel Macron est à l'offensive sur l'immigration, un sujet qu'il ne veut pas laisser à la droite et à l'extrême droite dans l'optique des prochaines élections, notamment de la présidentielle de 2022.

"Emmanuel Macron est un stratège très intelligent mais il joue un jeu dangereux en voulant conforter son duel avec le Rassemblement national, estime Adrien Quatennens, à l'antenne de RTL. À 15 jours d'un débat, appelé à devenir annuel, sur l'immigration au Parlement, le chef de l'État a fixé le cap à la majorité et au gouvernement. "Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face", a-t-il déclarait.

Les débats au parlement porteront aussi sur l'Aide médicale d'État (AME) afin "d'en maîtriser les coûts et de s'assurer qu'elle va bien aux personnes en détresse", selon le porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Ce dispositif permet aux étrangers en situation irrégulière et résidant en France depuis plus de trois mois de bénéficier de l'accès aux soins.

"L’Aide médicale d’État permet de soigner les gens et de faire en sorte que des maladies ne se diffusent pas en France. Il n’y a pas de vague migratoire comme le dit Marine Le Pen. Il faut créer un accueil à l’échelle européenne", plaide le député La France insoumise du Nord.