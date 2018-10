publié le 30/10/2018 à 09:15

"Rétablissons la suspension des allocations familiales pour les parents voyous". Voici la proposition d'Éric Ciotti dans Valeurs Actuelles, afin de lutter contre la délinquance dans le milieu scolaire.



Le maire divers droite de Poissy, Karl Olive, a interpellé Christophe Castaner à l'antenne de RTL. "Ne faites pas cette connerie (de mettre des policiers dans les classes ndlr) parce que c'est de la provocation sans nom sur le terrain. Continuez de soigner la maladie en systématisant les conseils de disciplines avec des élèves qui quand ils sont exclus ne doivent pas rester dans la nature. Ensuite, traitez les symptômes. Ca passe par la réduction des allocations familiales pour les délinquants mineurs".

En réponse, le ministre de l'Intérieur a indiqué que "c'est ensemble qu'on doit trouver des solutions. Il y a la classe, l'établissement et l'extérieur, donc c'est une coproduction d'enseignements et de sécurité sur lesquels les maires sont habitués".

Éviter de pénaliser les plus fragiles

Christophe Castaner ajoute que Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'il y une volonté au sein du gouvernement "de simplifier le fonctionnement des conseils de disciplines". "Administrativement c'est très compliqué, c'est une charge supplémentaire pour le chef d'établissement. Souvent on ne le réunit pas", explique-t-il.



Concernant la suppression des allocations familiales, "c'est la double peine pour les mères isolées, celles qui ont beaucoup de mal au quotidien à tenir l'éducation de leurs enfant, dit Christophe Castaner. La réalité, c'est qu'une nouvelle fois on touche aux plus fragiles, celles et ceux qui ont le moins de revenus. Cette mère isolée qui vit dans un quartier difficile qui ne tient déjà pas son gamin et va avoir un problème financier à la fin du mois pour faire manger son gamin".



Et d'ajouter : "Il faut tester, expérimenter mais pas appliquer la double peine. La violence, c'est déjà une injustice sociale. Ce sont les plus fragiles qui en font les frais et souvent ce sont les milieux sociaux les plus défavorisés qui la génère".