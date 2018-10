et Marie-Pierre Haddad

publié le 30/10/2018 à 08:16

Le plan pour davantage de sécurité à l'école repoussé ? Initialement, il devait être annoncé en sortie de Conseil des ministres, ce mardi 30 octobre. Finalement, Christophe Castaner indique sur RTL que le sujet sera bien débattu mais qu'aucune communication ne sera faite dessus.



Quant à l'une des propositions phares, annoncée dès vendredi dernier, de ne pas exclure de déployer des forces de l'ordre dans les établissements scolaires dans "des moments de tension particulière", le ministre de l'Intérieur explique avoir "proposé qu’il puisse y avoir des permanences, c'est-à-dire avec un policier ou gendarme qui vient rencontrer la communauté éducative, pour échanger".

Invité à l'antenne de RTL, Christophe Castaner rappelle que ce dispositif est déjà en place. "Aujourd'hui, 6.500 policiers ou gendarmes sont référents dans un établissement scolaire pour qu'il y ait un lien constant entre ce qui se passe dans la classe, dans l'établissement et à l'extérieur. La chaîne de sécurité est aussi liée à ça. Mais évidemment, il ne s'agit pas de mettre des policiers dans les écoles en permanence", précise-t-il.

Ainsi, le principe de la permanence consisterait à ce qu'un policier "puisse venir à la demande du chef d'établissement et puisse rencontrer la communauté éducative et faire un diagnostic de sécurité. L'idée, c'est de proposer une palette d’éléments de sécurité qui vont garantir la sécurité dans la classe, sous l'autorité du professeur et dans l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement", ajoute le ministre de l'Intérieur.