Julie Chapon est co-fondatrice et en charge de la communication de Yuka, l'application aux 10 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices qui aide à mieux manger

Sonia Cissé dirige l'activité Technologies, Médias et Télécommunications de Linklaters et fait partie, entre autres, d'associations comme Women in AI et black in AI

Anne-Sophie Huet est directrice de la communication De Valtech France et porte le projet Tech_Girl, qui sensibilise et forme des jeunes filles à la programmation en Scratch et HTML

publié le 27/05/2019 à 19:02

C'est la leçon à retenir de Viva Technology, salon international sur les nouvelles technologies et l’innovation qui avait lieu du 16 au 18 mai à Paris : pour diversifier le monde de la Tech et du numérique il faut des modèles féminins, montrer les femmes qui réussissent, inviter et médiatiser des entrepreneuses, ingénieures, scientifiques ou chercheuses à monter sur scène pour parler de leur expérience et de leur expertise.



C'est le discours qu'a par exemple tenu Valérie Dagand, directrice des données au sein du Ministère de la Défense, lors d'une conférence à Viva Tech. Mais aussi Sonia Cissé, directrice de l’activité Technologies, Médias et Télécommunications de Linklaters lors d'un panel sur le manque de femmes et de diversité dans l'intelligence artificielle, avec Claude Terosier, fondatrice de Magic Makers une école qui apprend aux enfants à coder.

Alors que Viva Technology est déjà derrière nous, il est temps de revenir sur certaines femmes que nous avons croisées pendant le salon. Elles représentent par leurs parcours, leurs discours et leurs postes du moment de véritables modèles féminins dans la Tech et le numérique. De quoi vous inspirer à vous reconvertir dans ce monde en pénurie de mixité et de diversité ?