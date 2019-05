publié le 21/05/2019 à 15:00

50% de femmes dans la Tech d'ici 2050, c'est l'objectif de parité que s'est donnée "50inTech", une plateforme collaborative et inclusive présentée au salon international Viva Technology, du jeudi 16 au samedi 18 mai. "Nous avons créé cette application dans le but de rassembler tous les acteurs et toutes les actrices de la Tech ayant un dénominateur commun : s'intéresser aux questions d'égalité et vouloir faire changer les choses", explique à RTL Girls Gaëlle Le Goff, cofondatrice de 50inTech avec Caroline Ramade.



Concrètement, l'application fonctionne sur inscription gratuite et permet d'avoir accès à plusieurs fonctionnalités. La première s'appelle "share" ("partager" en français). À la manière des groupes privés Facebook, elle permet d'intégrer des sujets de discussions pour échanger sur des thématiques, poser des questions à des professionnel-les ou encore répondre à des enquêtes.

"Les femmes qui travaillent dans les grands groupes ne se rencontre pas. Ici, elles vont pouvoir échanger", souligne Gaëlle Le Goff avant de préciser que Axa, la Société générale ou encore Engie sont déjà partenaires de la plateforme.

Ensuite, 50inTech offre une fonction de "match" à la manière de Tinder ou Bumble en fonction des besoins de chacun et de chacune. Ainsi, la plateforme souhaite 'faire tomber les barrières" en mettant par exemple en lien des entrepreneuses avec des investisseurs, des incubateurs ou encore des mentors. L'idée étant de, toujours, favoriser les échanges et les rencontres et permettre au secteur de la Tech, où les femmes sont en large minorité, de se diversifier.

L'application va encore plus loin en offrant des outils aux femmes et aux hommes pour "déverrouiller" le secteur de la Tech grâce à des podcasts d'une dizaines de minutes, du contenu inédit et un dictionnaire de la Tech qui permettra à n'importe qui de s'y retrouver dans le jargon de la startup nation.



Enfin, "on veut permettre aux utilisateurs et utilisatrices de pister leur progression individuelle mais aussi celle de l'ensemble des problématiques concernant l'égalité et l'inclusivité dans la Tech", ajoute Gaëlle Le Goff qui voit en cet outil numérique un moyen "de casser les codes pour en créer de nouveaux".



Pour participer à cette révolution numérique, il va falloir patienter un peu. La version bêta de 50inTech vient d'être lancée mais les inscriptions se font pour l'instant sur liste d'attente.