Alexis Kohler est dans la tourmente. Après les nouvelles révélations contre l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Anticor va déposer une nouvelle plainte auprès du parquet financier. Lundi 6 août, Médiapart publie "les preuves du mensonge d'Alexis Kohler". Il aurait approuvé en 2010 et 2011 des contrats entre l'armateur MSC, fondé et dirigé par des cousins de sa mère, et le port du Havre, dont il était alors membre du conseil de surveillance.



Deux jours plus tard, l’association qui lutte contre la corruption et pour l’éthique en politique annonce qu'elle va déposer une nouvelle plainte mercredi 8 août, dans après-midi, selon nos informations. L’actuel secrétaire général de l’Élysée a toujours expliqué s’être "déporté" (s’être écarté des débats) lorsque les décisions impliquant MSC devaient être prises. Ces deux documents publiés lundi prouvent le contraire.

Alexis Kohler est déjà visé par une enquête depuis mai dernier, sur des collusions présumées dans un autre volet, celui de la reprise de STX France (volet pour lequel Anticor avait déjà déposé une première plainte).

Le parquet national financier n’a pour le moment pas intégré les deux documents publiés par Médiapart à la procédure, c’est la raison pour laquelle Anticor va déposer plainte cet après-midi.