publié le 05/06/2018 à 20:38

L'association Anticor a déposé plainte contre Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée. Peu de temps après, le Parquet national financier a ouvert une enquête. Je ne dirais pas que c'est normal, je dirais que c'est inévitable.



À partir du moment où l'association Anticor, qui est spécialisée dans les dénonciations médiatiques, accuse le secrétaire général de l'Élysée, c'est-à-dire le bras droit d'Emmanuel Macron, de "prise illégal d'intérêt" et de "trafic d'influence" il est évident que le PNF doit s'en saisir et c'est ce qu'il a fait tout de suite. Mais il faut relever qu'il l'a fait sur un chef qui est très différent de celui d'Anticor puisqu'il a parlé des mises en condition de mise en disponibilité d'Alexis Kohler, sa capacité de son droit de passer du public au privé.

La question de fond, c'est qu'Alexis Kohler est à la fois un très haut fonctionnaire, qu'il exerçait déjà au ministère de l'Économie et des Finances des fonctions très importantes, qu'il appartient par alliance à une famille de très grands armateurs, que l'État avait à discuter avec cette famille et que la question de savoir s'il y a quelque chose à lui reprocher, si tout a été transparent ou pas peut se poser.

L'adage dit que l'on ne doit pas pouvoir soupçonner la femme de César et bien le conseiller de Jupiter non plus.