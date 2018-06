publié le 04/06/2018 à 13:33

"Il est plus intelligent que moi", dirait de lui Emmanuel Macron. Mais malgré son intelligence, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler n'échappera pas à une enquête de parquet national financier portant sur des soupçons de conflits d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens familiaux avec l'armateur MSC. Mais qui est cet homme de l'ombre d'Emmanuel Macron, visé par une plainte d'Anticor ?



Né à Strasbourg en 1972, il est le fils d'une avocate et d'un haut-fonctionnaire. Alexis Kohler est diplômé de plusieurs grandes écoles : après Science Po en 1993, il étudiera ensuite à l'Essec et à l'ENA puis passera directement par la case gouvernement en entrant à la direction du Trésor de Bercy. Il fera également partie du Fonds Monétaire International (FMI) et de l'Agence des participations de l'État (APE).

Un marcheur de la première heure

Sa route croise celle d'Emmanuel Macron en 2014 quand le futur président est appelé par François Hollande au ministère de l'économie. Alexis Kohler vient alors de passer deux ans au sein du cabinet de Pierre Moscovici. En août 2014, il devient le directeur de cabinet du nouveau locataire de Bercy, après le départ d'Arnaud Montebourg. Les deux hommes lient une relation d'amitié et Alexis Kohler est aux premières loges lorsqu'Emmanuel Macron décide de fonder son mouvement "En Marche!", en avril 2016. Il participe même aux réunions préparatoires du mouvement politique de son chef de cabinet.

C'est d'ailleurs quand il était directeur de cabinet qu'Alexis Kohler "aurait pu traiter des dossiers intéressants" MSC, selon le communiqué du parquet national financier. Dans une longue enquête, Mediapart avait en effet révélé début mai les liens familiaux et professionnels qui unissent l'alsacien avec le géant du transport maritime. Le cousin germain par alliance de sa mère, Gianluigi Aponte, est en effet fondateur et principal actionnaire de MSC et de nombreux membres de sa famille y travaille. C'est donc tout naturellement qu'Alexis Kohler y a travaillé après la démission d'Emmanuel Macron de Bercy en août 2016, avant d'être rappelé par ce dernier pour prendre le poste de secrétaire général de l'Élysée.



Pour l'heure, Alexis Kohler bénéficie du soutien de l'Élysée qui estime que cette affaire repose sur "des soupçons totalement infondés jetés sur lui à l'évidence en raison de ses fonctions".