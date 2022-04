Sondage présidentielle 2022 : l'écart se resserre encore entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

À trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen poursuit sa remontée sur le président sortant. Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, pour la troisième fois consécutive, Emmanuel Macron voit les intentions de vote en sa faveur diminuer et perd un point pour se stabiliser à 26 %.

De son côté, Marine Le Pen profite d’une nette dynamique en sa faveur en cette fin de campagne : elle est désormais créditée de 23 % (+ 2 points) des suffrages. La candidate du RN a gagné sept points d'intentions de vote depuis le début du mois de mars. Elle bénéficie notamment d’un socle solide d'électeurs : 82 % d'entre eux sont sûrs de leur choix.

L'écart entre les deux candidats se resserre également en cas de duel au second tour. Marine Le Pen obtiendrait 47 % des intentions de vote dans cette hypothèse, soit 1,5 point de plus que la semaine dernière et un niveau très nettement supérieur à son score de 2017 (33,9 %).

Sondage BVA réalisé pour Orange et RTL les 21 et 22 mars 2022 auprès d’un échantillon de 1004 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.