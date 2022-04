Présidentielle 2022 : comment expliquer la hausse de Marine Le Pen dans les sondages ?

Le sujet du jour. En seulement deux semaines, la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, a connu une hausse de cinq points dans les sondages. À seulement quelques jours du premier tour de la présidentielle, l'écart entre elle et Emmanuel Macron se resserre. L'actuel président de la République appelle à la méfiance quant au programme de la candidate d'extrême droite.

Pourquoi on en parle ? Après avoir tout fait pour lisser et "dédiaboliser" son image et son programme, la stratégie de "normalisation" de la candidate d'extrême droite semble porter ses fruits. Cette idée d'apparaître comme "moins extrême", est-elle le fil conducteur de la campagne de Marine Le Pen ? Le programme, pourtant semblable, de son adversaire politique Éric Zemmour, a t-il participé à recentrer et à "adoucir" cette image ?

>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.