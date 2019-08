publié le 21/08/2019 à 08:27

Les problèmes de maintenance ayant conduit à des accidents comme celui de Brétigny en 2013 "persistent" à la SNCF. C'est ce qu'affirme un rapport partiel et confidentiel du gendarme du ferroviaire EPSF (Établissement public de sécurité ferroviaire, ndlr), dévoilé par Le Parisien.

En effectuant eux-mêmes des contrôles le long des voies ferrées, les enquêteurs de l'EPSF ont trouvé des "dizaines d'anomalies", dont certaines pouvant affecter la sécurité, qui ne figuraient pas dans les rapports SNCF même lorsque la dernière tournée d'inspection remontait à une semaine, souligne le quotidien dans un article en ligne.

Invitée à l'antenne de RTL ce mercredi 21 août, Élisabeth Borne explique que le ministère des Transports sera "vigilant" à ce que "des correctifs soient apportés à court terme et à moyen terme, et que toutes ces insuffisances trouvent des réponses". La ministre des Transports assure que "la sécurité des voyageurs, c'est la priorité numéro 1".

Ce rapport va-t-il engendrer une hausse des moyens ? "On a tous en tête l'accident de Brétigny-sur-Orge, tout est fait pour que ça ne se reproduise pas (...) On va augmenter de 3,6 milliards d'euros par an, c'est 50% de plus que ce qui se faisait au cours de la dernière décennie", annonce Élisabeth Borne.