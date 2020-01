publié le 02/01/2020 à 09:47

En France, le Smic avec un grand "C" pour "croissance" souffle ses 50 bougies. Pendant ce temps-là, nos voisins britanniques ont décidé d'augmenter le Smic de 6%, soit 8,72 livres l'heure (10,24 euros). Outre-Manche, le salaire minimum sera donc légèrement plus élevé que le notre (10,15 euros brut l’heure depuis le 1er janvier 2020). Serait-ce une bonne idée d'imiter nos voisins et de procéder à une augmentation du Smic ?

Un tel coup de pouce sera en effet très populaire, surtout dans le contexte actuel où le gouvernement est régulièrement accusé - à tort ou à raison - de vouloir casser les retraites, l’Assurance chômage et le social d’une manière générale. La hausse du smic, c’est LA mesure défendue par la gauche de la gauche tout autant que par les syndicats CGT et Force Ouvrière, LA mesure qui permettrait de dire le plus facilement du monde : "Oui, le travail paye plus".

Une mesure trop facile ?

Mais cela paraît presque trop facile. Car si c’était si simple d’augmenter vraiment le Smic, l'exécutif l’aurait fait davantage. En effet, le salaire minimum n'a été augmenté que de 15 euros cette année pour suivre l'inflation. Depuis près de dix ans, c’est arrivé une seule fois, en 2012, et encore c’était un coup de pouce de 0,6%.

Si on se place du point de vue des entreprises, augmenter le Smic serait une fausse bonne idée. Ça voudrait dire payer tout le monde plus cher, du jour au lendemain, donc plus de charges, moins de marges de manœuvre et une économie forcément plus fragile. Du point de vue du "smicard", l'effet serait un brin plus positif. Même si augmenter le smic c’est bien, mais gagner plus que le smic c’est mieux.

Smicard un jour, smicard toujours ?

Cela parait évident, mais le vrai problème concerne les évolutions de carrière. À l’heure actuelle, le refrain pourrait être le suivant : "smicard un jour, smicard toujours". Les actifs peuvent en effet rester souvent bloqués au Smic avec des carrières plus ou moins précaires jusqu’à la retraite. Il serait par exemple plus judicieux de revaloriser métier par métier, d'avoir de vraies augmentations de salaires, tout au long de sa vie.

Ne pas rester au Smic passe notamment par de nouvelles conventions collectives. Mais encore faut-il que le patronat y mette un minimum de bonne volonté. Mais en attendant de telles mesures, le Smic reste toujours un excellent minimum vital. C’est d’ailleurs pour cela que le candidat Macron avait promis qu’un travailleur au Smic verrait son salaire augmenter de 100 euros tous les mois.

En réalité, ce n’est pas le salaire qui a augmenté, mais une prime qui a été ajoutée. La prime d’activité a en effet été élargie à 5 millions de foyers. Il s'agit d'un vrai plus, qui ne règle pas tout, certes, mais qui permet quand même d’avoir chaque mois un bonus sur le compte en banque.

