publié le 27/06/2018 à 20:40

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Ce mercredi 27 juin, le gouvernement a présenté les grandes lignes du futur service national universel. Finalement, un mois sera obligatoire pour les jeunes de 16 ans. Ce SNU sera organisé en deux phases de 15 jours, une phase de "cohésion" en internat puis une plus personnalisée, en petits groupes.





Selon la secrétaire d'État auprès de la ministre des armées Geneviève Darrieussecq, "la montagne accouche d'un beau projet de société et (...) dit que notre société a besoin des jeunes". Durant les différentes consultations, la secrétaire d'État a "rencontré beaucoup de jeunes qui faisaient leur journée défense et citoyenneté" et qui ont manifesté de "l'adhésion et la volonté d’œuvrer ensemble dans un domaine".

Pendant ce mois, le gouvernement espère "donner les bases de l’engagement, de l'organisation du pays, de la sécurité du pays", explique Geneviève Darrieussecq qui ajoute "la notion de brassage social et territorial", indispensable à ses yeux.

D'un point de vue pratique, ce service national universel commencera en 2019 et sera obligatoire. "Il vous faudra cette attestation pour passer votre permis de conduire ou d'autres examens", détaille la secrétaire d'État.