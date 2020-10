Séparatismes : "La cause c'est une immigration incontrôlée", estime Brice Hortefeux sur RTL

publié le 02/10/2020 à 18:36

"Nous devons nous attaquer au séparatisme islamiste", déclarait ce vendredi 2 octobre Emmanuel Macron, à l'occasion de son long discours concernant les séparatismes en France. PourBrice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur sous Nicolas Sarkozy, invité sur RTL, ce terme correspond à un euphémisme.



Le président utilise "séparatisme plutôt que communautarisme" déplore-t-il. Il estime néanmoins que dans le discours du président de la République, "trop attendu" à son goût, "il y a des choses qui vont dans le bon sens mais ça ne va pas assez loin".

Malgré toutes les mesures annoncées par le chef de l'État, Brice Hortefeux s'attendait à bien plus, "il n'a pas énoncé toutes les mesures qu'il fallait, ni énuméré toutes les causes". "La cause c’est une immigration incontrôlée", rajoute-t-il, avant de faire le point sur le bilan migratoire du quinquennat actuel, "ce sera deux millions d'étrangers supplémentaires sur notre territoire".

Parmi tous ces migrants qui viennent en France, "il y a naturellement des extrémistes, des radicaux..." Pour l'ancien ministre de l'Intérieur, la solution se trouve "dans la gestion des flux migratoires".