Séparatisme : Gérald Darmanin veut "pénaliser" les "certificats de virginité"

publié le 07/09/2020 à 14:21

Dans le cadre du projet de loi contre les séparatismes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin va proposer la pénalisation des certificats de virginité. "On va non seulement l'interdire formellement, mais proposer la pénalisation", a déclaré le ministre.



"Nous allons (...) nous attaquer aux 'certificats de virginité'. Certains médecins osent encore certifier qu'une femme est vierge pour permettre un mariage religieux, malgré la condamnation de ces pratiques par le Conseil de l'Ordre des médecins", a-t-il dénoncé dans une interview croisée avec Marlène Schiappa, consacrée au Parisien.

"On va non seulement l'interdire formellement, mais proposer la pénalisation", a déclaré Gérald Darmanin avant d'ajouter : "On va également mettre clairement dans la loi qu'aucun élu ne pourra prendre de dispositions pour favoriser l'inégalité entre les femmes et les hommes pour mettre en place des pratiques communautaires, comme réserver des horaires de piscine à un sexe plutôt qu'un autre".

Le projet de loi contre les séparatismes, prévu pour cet automne, doit être au menu du séminaire gouvernemental qui se tiendra mercredi 9 septembre. Le président de la République avait énoncé les grandes lignes de ce dossier en février : "Dans la République, on ne peut pas exiger des certificats de virginité pour se marier ; dans la République, on ne doit jamais accepter que les lois de la religion puissent être supérieures aux lois de la République", avait alors déclaré Emmanuel Macron.