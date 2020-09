publié le 07/09/2020 à 09:15

La République est "toujours à protéger" car elle est "fragile et "précaire".C'est un avertissement qu'Emmanuel Macron, a lancé le 4 septembre dernier lors de son discours au Panthéon pour les 150 ans de la proclamation de la République. Le chef de l'État a défendu la notion de "patriotisme républicain" qu'il a développée. "Aucune aventure séparatiste" ne doit venir entraver la République, a-t-il ajouté.

Cette allocution était la première étape d'une série d'initiatives dans le régalien, concernant la sécurité, le séparatisme et l'égalité des chances. Le Président sera d'ailleurs en déplacement en Auvergne le 8 septembre pour promouvoir "l'égalité des chances". Étape numéro 3 : le séminaire gouvernemental de rentrée du 9 septembre organisé par Emmanuel Macron sera centré sur ces thématiques.

"Le séparatisme, c'est l'action de constituer un groupe qui a pour but de s'organiser en marge de la République, de manière hostile à la République et souvent de façon violente", a expliqué Marlène Schiappa, invitée de RTL ce lundi 7 septembre.

La ministre déléguée en charge de la Citoyenneté a déclaré que "le projet de loi sur le séparatisme sera présenté d'ici l'automne (...) 250 lieux problématiques ont été fermés depuis trois ans (...) mais on voit qu'il reste des zones grises. On voit que parfois les services ne peuvent pas agir, faute de cadre juridique. C'est la raison pour laquelle nous faisons cette loi, qui nous permettra d'être plus ferme contre le séparatisme et le communautarisme".