Ségolène Royal est l'invitée de RTL

publié le 22/10/2018 à 06:24

Une "flambée dangereuse" pour l'association 40 millions d'automobilistes. Après avoir fait voter la hausse des taxes sur le carburant, l’exécutif est mis en difficulté par la récente envolée des prix du pétrole. En effet, les taxes sur l'essence et sur le diesel ont respectivement augmenté de 4 et 7 centimes d'euros par litre.



Une mesure pour favoriser une convergence fiscale entre ces carburants et lutter contre le réchauffement climatique. "Le problème, c'est qu'aujourd'hui on cumule de fortes augmentations de taxe et la flambée des prix du pétrole", a regretté François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs CLCV.

Invitée d'Élizabeth Martichoux sur RTL, Ségolène Royal pourra aborder la politique environnementale du gouvernement, accusée de faire le jeu des lobbies. Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume s'est attiré vendredi 19 octobre les foudres des ONG en déclarant que les scientifiques devaient faire la preuve que l'usage de pesticides avait des conséquences sur la santé.