publié le 18/09/2018 à 09:37

Alors que les prix du carburant sont en hausse depuis sept semaines consécutives, la ministre des Transports Élisabeth Borne a confirmé lundi 17 septembre que les taxes sur le diesel et l'essence allaient à nouveau augmenter.



"Il y a un acharnement [du gouvernement] qui nous gêne", déplore au micro de RTL François Carlier, délégué général de l'association de consommateurs CLCV. Le prix du baril est déjà lui-même en hausse, "pas besoin d'en rajouter une couche en augmentant les taxes", selon lui.

Les taxes sur le diesel et l'essence vont respectivement être majorées de 7 et 4 centimes par litre et par an, jusque 2022. "L'imposition liée au carburant est devenue un vrai budget en soi", explique François Carlier. En 2018, pour un ménage qui possède deux voitures, 1.500 euros seront déboursés en moyenne pour payer uniquement les taxes sur le carburant.