publié le 23/10/2018 à 08:50

Le gouvernement en fait-il assez pour l'écologie et les ménages français ? Ségolène Royal a taclé, sur RTL, la politique du gouvernement en déclarant : "Cette taxation sur l'essence et le gasoil, c'est juste faire des impôts supplémentaires et utiliser l'écologie pour faire ses impôts supplémentaires, n'est pas honnête".



En réponse, la députée La République En Marche, Amélie de Montchalin, estime que "Ségolène Royal a été une grande ministre de l’Écologie au moment de la COP 21 mais aujourd’hui, elle est complètement décalée de la réalité de la transition".

Au micro de RTL, elle ajoute : "La réalité de la transition, c’est d’aider les ménages à faire évoluer leurs comportements. Est-ce que c’est punitif d’avoir enfin 250.000 ménages qui ont changé leur véhicules face à la prime de conversion, votée l’année dernière ?"

Je suis contre une aide directe parce que ça n'encourage pas les ménages à faire la transition Amélie de Montchalin, députée REM





La députée rappelle la mise en place d'une "prime à la reconversion de 2.000 euros qui permet d’acheter un véhicule moins polluant d’occasion. Quand j’entends Laurent Wauquiez nous dire qu’on va faire un chèque carburant. On va subventionner encore et encore le gasoil et l’essence. Deux tiers de la hausse n’est pas de notre fait".



Amélie de Montchalin défend la position de La République En Marche : "Le choix que nous faisons, c’est qu’on baisse massivement les impôts sur le travail, on rend de plus en plus de service pour améliorer la qualité de vie. Je suis contre une aide directe parce que ce n’est pas les encourager à faire la transition. On ne peut pas nous faire le reproche de nous dire : ‘Vous n’êtes pas assez écologique’ (...) et nous dire que c’est punitif".