Savoie : un petit village recherche désespérément des candidats à la mairie

publié le 20/01/2020 à 20:22

À Allondaz, commune savoyarde de 277 habitants, personne ne s'est encore présenté aux élections municipales, alors que le scrutin approche à grands pas. "Les gens aiment vivre ici mais ils ont peur de la responsabilité qu'implique un mandat, témoigne l'édile pour RTL. C'est sûr que ce n'est pas évident de concilier vie professionnelle, personnelle et politique."

De plus en plus d'élus se plaignent du manque de moyens et des journées à rallonge. "Quand il y a de la neige, c'est lever à 4 heures du matin pour aller constater l'état des routes avant d'envoyer le déneigeur. Après, en tant qu'enseignante, j'ai la chance que ma direction me permette d'aménager mon emploi du temps", détaille Bettina Cervellin au micro de RTL.

Si jamais aucune liste n'est déposée avant le 27 février, le premier tour sera annulé. "Ce qui nous laisserait huit jours supplémentaires pour trouver des volontaires", poursuit la maire. Si on ne trouve toujours personne, alors la préfecture gérera les affaires courantes pendant trois mois avant d'organiser de nouvelles élections."

Dissolution administrative

Et s'il n'y a toujours personne, la village pourrait bien être administrativement dissous et intégré à une commune avoisinante. "Ce serait triste, et cela causerait des problèmes très concrets, pour l'avenir de notre école par exemple", conclut Bettina Cervellin, qui reste optimiste malgré tout.