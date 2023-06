Sandrine Sarroche : Emmanuel Macron, le champion des champions

Comme chaque vendredi, Sandrine Sarroche choisit son champion ou sa championne de la semaine en fonction de l'actualité. Ce vendredi 9 juin la médaille revient à Emmanuel Macron pour l’ensemble de son œuvre. "Souvenez-vous en 2017 les Français élisent le plus jeune Président de la Vᵉ République. Ah la la ! Nous étions heureux mais nous ne le savions pas", lance l'humoriste qui préfère laisser le chef de l'État nous narrer son premier quinquennat.

"Au premier temps de la marche dans les sondages je suis là au 2ᵉ temps de la marche. Je me mange l’affaire Benalla et voilà que je prends des mesures qui effritent le pouvoir d’achat", chante-t-il.



Bien que jugé trop distant, Emmanuel Macron parvient quand même à se faire réélire pour 5 ans en 2022. "Dès que je suis en sale posture, je dégaine le 49-3. Il en faut du talent pour convaincre des gens de rester plus longtemps dans un gouvernement, poursuit Emmanuel Macron. Qu'on me donne mes calmants, putain encore 4 ans à compter les migrants et sauver les océans", conclut-il.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info