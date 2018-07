publié le 28/02/2017 à 16:37

C'est le passage obligé toutes les personnalités politiques. François Fillon, même au coeur de la tourmente n'y échappe pas. Le candidat de la droite a prévu de se rendre au Salon de l'agriculture, Porte de Versailles à Paris ce mercredi 1er mars. L'occasion pour lui de renouer avec le terrain, alors qu'il est toujours empêtré dans l'affaire des supposés emplois fictifs dont auraient bénéficié son épouse Penelope et ses enfants. Il est sous le coup d'une information judiciaire depuis vendredi 24 février pour "détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité sur la transparence de la vie publique".



Toujours est-il que le candidat qui a affirmé vouloir aller jusqu'au bout de la campagne, a décidé de venir à la rencontre du monde agricole mercredi 1er mars. Mais il semblerait que cette date ne plaise pas à tout le monde. Sur Twitter, Christine Boutin a imploré son ancien Premier ministre de décaler le jour de sa venue. Pourquoi ? Parce que c'est le jour "des Cendres ! Pour un chrétien le jeûne est de rigueur !!", s'est-elle exclamée.

Le mercredi des Cendres marque effectivement le début du Carême pour les chrétiens, une période de jeûne de 40 jours qui dure jusqu'à la veille de Pâques. Christine Boutin a d'ailleurs invité François Fillon, toujours sur le réseau social, à s'y rendre mardi 28 février. "C'est mieux ! C'est mardi gras !", lui a conseillé la présidente d'honneur du Parti Chrétien Démocrate. Une proposition que n'a visiblement pas retenue le candidat de la droite.

STP @FrancoisFillon ne visite pas le #salondelagriculture mercredi ! C'est celui des Cendres! Pour un Chretien le jeûne est de rigueur !! ¿ — christine Boutin¿ (@christineboutin) 27 février 2017

@FrancoisFillon mardi , c'est mieux ! C'est mardi gras ! — christine Boutin¿ (@christineboutin) 27 février 2017