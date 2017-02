publié le 24/02/2017 à 20:09

Le Penelope Gate prend un nouveau tournant, à deux mois de la présidentielle. Après plusieurs semaines d'enquête préliminaire, consécutives aux révélations du Canard Enchaîné, le parquet national financier (PNF) a ouvert une information judiciaire concernant les soupçons d'emplois fictifs qui concernent Penelope Fillon. La décision a été communiquée dans la soirée de vendredi 24 février par le parquet national financier, confirmant une information du Parisien, peu avant la tenue d'un meeting de François Fillon à Maisons-Alfort. Cette nouvelle étape dans l'affaire va permettre à des juges d'instruction de prendre en charge le dossier et poursuivre les investigations. Le parquet n'a donc pas choisi de citer directement François Fillon, sa femme et d'autres protagonistes devant un tribunal correctionnel.



L'instruction se porte précisément sur les chefs de détournement de fonds publics, abus de bien sociaux, complicité et recel de ces délits, trafic d'influence et manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique.

Le 16 février, le parquet national financier avait écarté l'hypothèse d'un classement sans suite de l'affaire. Les avocats du couple Fillon, lors d'une conférence de presse remarquée, avaient auparavant demandé au PNF de se dessaisir de cette enquête qu'ils qualifient "d'illégale", arguant un problème d'incompétence juridique.

Les juges peuvent prononcer une mise en examen

L'information judiciaire va permettre aux juges d'instruction d'approfondir l'enquête. Ces magistrats sont les seuls habilités à placer un acteur du dossier sous le statut d'intermédiaire de témoin assisté, ou à prononcer d'éventuelles mises en examen. Si une telle décision venait à être prise, François Fillon a déjà fait savoir qu'il ne compte pas retirer sa candidature à la présidentielle.



L'affaire, suscitant un immense tollé politico-médiatique, porte en grande partie sur des doutes concernant la véracité du travail effectué par Penelope Fillon en tant qu'attachée parlementaire de son mari ou de son suppléant Marc Joulaud entre 1998 et 2007. Elle aurait perçu 500.000 euros brut. Elle aurait également reçu 5.000 euros brut par mois de la Revue des deux mondes, dirigée par un ami de son mari, Marc Ladreit de Lacharrière, pour un travail dont la réalité est aussi remise en question.