Primaire de la gauche : Christine Boutin, le soutien inattendu de Benoît Hamon

Pendant l'ultime débat de la primaire, la présidente d'honneur du Parti Chrétien Démocrate (PCD) s'est fendue de quelques tweets de soutien à Benoît Hamon concernant notamment son idée d'un revenu universel.

Mais par quelle mouche Christine Boutin a-t-elle été piquée ? Lors de l'ultime débat de la primaire de la gauche qui a opposé Manuel Valls à Benoît Hamon, la présidente d'honneur du Parti Chrétien Démocrate (PCD) n'a pas hésité à soutenir quelques propositions de Benoît Hamon via Twitter. Pourtant située politiquement à l'opposé du candidat, la farouche opposante au Mariage pour Tous, a visiblement été séduite par son idée d'un revenu universel d'existence.



Si Christine Boutin a reconnu avoir des désaccords avec Benoît Hamon, elle a exprimé ses applaudissements à son encontre concernant cette mesure très sociale et dit avoir apprécié la teneur du débat qui s'est tenu à ce sujet mercredi 25 janvier.



Un soutien inattendu certes mais pas si étonnant au regard des idées du PCD concernant la lutte contre la pauvreté. La vision de son parti n'est en réalité pas si éloignée des idées du député des Yvelines. Dans le programme de Jean-Frédéric Poisson, candidat du PCD à la primaire de la droite et du centre, la lutte contre la pauvreté passe par "une réforme de la fiscalité, reposant sur l’instauration d’un Revenu Universel (...).".

#PrimaireLeDebat: oui j'ai des oppositions avec @benoithamon mais Merci et ¿pour avoir lancé un débat de fond sur #RevenuUniversel. — christine Boutin¿ (@christineboutin) 25 janvier 2017

Christine Boutin a également exprimé son accord avec la position de Benoît Hamon concernant la protection de l'environnement.

#PrimaireLeDebat "On négocie avec les banquiers pas avec la nature" Vérité absolue et qui s'imposera — christine Boutin¿ (@christineboutin) 25 janvier 2017

Enfin, la présidente d'honneur du PCD a été séduite par la vision de la laïcité énoncée par Benoît Hamon.