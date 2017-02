publié le 17/02/2017 à 19:23

François Fillon ira "jusqu'à la victoire". Inquiété par la justice pour une affaire d'emploi fictif présumé concernant son épouse Penelope Fillon, le candidat de la droite à la présidentielle 2017 confirme dans un entretien au Figaro qu'il ne renoncera pas à faire campagne, y compris en cas de mise en examen, comme le révélait RTL. Bien que le parquet national financier ait annoncé qu'il ne classerait pas l'affaire Fillon sans suite, la justice n'a pas tranché quant au sort du candidat, et François Fillon en fait son meilleur prétexte pour poursuivre sa campagne.



"L'enquête se poursuit et l'horloge tourne. Plus on s'approche de la date de l'élection présidentielle, plus il serait scandaleux de priver la droite et le centre d'un candidat, affirme-t-il. Je m'en remets désormais au suffrage universel. Ma décision est claire, je suis candidat et j'irai jusqu'à la victoire", fait savoir François Fillon dans cette interview publiée vendredi 17 février.

Malgré les réticences grandissantes autour de sa candidature, y compris dans son entourage l'ancien premier ministre semble galvanisé par ce qu'il qualifie de "pratiques détestables" à son encontre. "On annonçait depuis plusieurs jours soit ma mise en examen, soit l'ouverture d'une information judiciaire (...). On voit qu'il n'en est rien et donc je vais poursuivre ma campagne", martèle-t-il. Dénonçant une "opération lourde" pour nuire au bon déroulement de sa campagne, François Fillon évoque "les conditions difficiles" - "les mensonges, les attaques, le calendrier, les opérations ciblées pour perturber (ses) déplacements" - dans lesquelles il semble, malgré tout, vouloir porter sa candidature jusqu'au-boutiste.