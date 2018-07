publié le 25/02/2018 à 12:51

Il aura passé 12 heures au Salon de l'Agriculture, un record pour un président en activité. Emmanuel Macron a essuyé samedi 24 février, au cours d'une journée marathon, des sifflets de la part d'agriculteurs. "Le président de la République n'a insulté personne", défend le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert ce dimanche 25 février dans Le Grand Jury. Une manière de distinguer la prise de parole du chef de l'État de celle de Nicolas Sarkozy et son "casse-toi pauv' con" dix ans plus tôt.



"À aucun moment il ne s'est dérobé", salue Stéphane Travert à propos de cette visite sportive du chef de l'État. "Il était là pour aller au contact avec celles et ceux qui voulaient le rencontrer, celles et ceux qui avaient des doutes, des inquiétudes".

Emmanuel Macron a longuement discuté avec un producteur qui ne comprenait pas sa décision, à terme, d'interdire le glyphosate. "Les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront 'vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait', ils me regarderont les yeux dans les yeux, ils n'iront pas vous chercher", a rétorqué le chef de l'État, passablement énervé, au producteur, qui l'a invité à "se calmer".