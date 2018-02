publié le 21/02/2018 à 07:15

Le dossier est hautement inflammable. "Il faut chouchouter les agriculteurs", m'a confié un conseiller. La crainte d'Emmanuel Macron c'est de se couper du monde agricole et rural. C'est un des reproches favoris de la droite.



Cette année, le dispositif gouvernemental mis en place à la Porte de Versailles est impressionnant. Le Président, selon l'Élysée, veut être sur place avant l'ouverture au public, le samedi 24 février. "S'il le faut, il partira après la fermeture", m'a confié un de ses proches. Jeudi 22 février, Emmanuel Macron rencontrera également à l'Élysée de jeunes agriculteurs (une dizaine par départements).

Édouard Philippe prendra le relais. Mais pas de journée marathon pour le Premier ministre. Il passera trois jours sur place (les mardi 27 et mercredi 28 février, ainsi que le jeudi 1er mars). "Le monde agricole est en souffrance, reconnait un conseiller. On ne peut pas rester cinq minutes, tâter le cul des vaches et repartir".

Côté ministres, que des poids lourds aussi. Le très populaire Jean-Michel Blanquer viendra parler d'éducation et de l'apprentissage du goût dans les écoles. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, évoquera sur place les métiers d'avenir.

Nicolas Hulot (Transition écologique et solidaire) et Stéphane Travert (Agriculture), qui ne sont pas les meilleurs amis du monde, passeront quand même une journée ensemble. Bref, à chaque jour son ministre.



"La relation est déjà tendue avec les cheminots et les fonctionnaires, décrypte un député. On ne va pas se mettre les agriculteurs à dos".