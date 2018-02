publié le 22/02/2018 à 11:55

L'actualité est dense pour le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert. Le 55ème Salon de l'Agriculture ouvre ses portes le samedi 24 février, à Porte de Versailles, à Paris. L'enjeu est de taille pour Emmanuel Macron, Édouard Philippe qui y restera pendant trois jours et tous les autres membres du gouvernement. Ils pourront ainsi prendre la température avec le monde agricole.



Inconnu du grand public, Stéphane Travert "pourrait élever des bisons dans l'Oklahoma, raconte un sénateur La République En Marche à Paris Match. 'Ça aide parfois dans les négociations', reconnaît sourire en coin le ministre, ancien ailier de l’équipe de handball de La Haye-du-Puits et amateur de balades en scooter, avec un de ses deux enfants à l’arrière". Sa mission : "amortir les chocs d’un modèle agricole contraint de faire sa mue", note le magazine.

Et pour cause, les mouvements de contestation se multiplient chez les agriculteurs. Ces redoutent un afflux de viande bovine en provenance d'Amérique du sud. Mercredi 21 février, 20.000 agriculteurs ont manifesté dans 90 départements à travers toute la France, à la veille de l'accueil de 1.000 d'entre eux à l'Élysée.



"Le gouvernement français nous abandonne. On nous promet des choses, des revalorisations dans le cadre des États généraux de l'alimentation et de l'autre côté, on signe des accords pour importer de la viande de pays où les normes ne sont pas les mêmes", a déploré auprès de l'AFP Sébastien Poncet, président des Jeunes Agriculteurs de l'Isère, au péage de Vienne.



Stéphane Travert est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 25 février à partir de midi. Posez lui toutes vos questions dans les commentaires et sur Twitter avec le #LeGrandJury. Il y répondra en direct.