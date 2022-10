Sainte-Soline - Prisca Thévenot s'en prend à Mathilde Panot : "Vous êtes vraiment née avant la honte"

Crédit : Xose Bouzas / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Mathilde Panot, députée dans la 10e circonscription du Val-de-Marne et présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale

Ce samedi 29 octobre, le rassemblement "anti-bassines", qui s'oppose à la construction d’une réserve d’eau d’environ 700.000 m³ à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, a dégénéré. Près d'un millier de manifestants s'étaient rassemblés et des heurts ont éclaté avec les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin a ensuite annoncé que "soixante-et-un gendarmes ont été blessés, dont vingt-deux sérieusement".

Peu après ces affrontements, certaines personnalités politiques ont réagi à ces incidents, certains d'entre eux apportant leur soutien aux manifestants, d'autres mettant en avant les forces de police. Sur Twitter, la présidente du groupe de La France insoumise à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a ainsi choisi le premier camp : "Soutien aux manifestants blessés et menacés de garde-à-vue. Brutalité policière et gestion violente de la manifestation. Traiter de la sorte celles et ceux qui se battent pour l’intérêt général est le pire signal à l’heure où la crise de l’eau est commencée !".

Cette réaction a eu le mérite de grandement offusquer Prisca Thevenot, députée des Hauts-de-Seine et membre du parti de la majorité : "Vous êtes vraiment, mais vraiment, née avant la honte, Mathilde Panot !", a-t-elle asséné sur son compte Twitter. "Pas un mot de soutien à nos gendarmes qui ont dû aller sécuriser une manifestation interdite. Pas un mot pour expliquer que ces réserves sont nécessaires aux exploitations agricoles face à la sécheresse", a notamment reproché la conseillère régionale d'Île-de-France.

