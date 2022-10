Deux-Sèvres : 61 gendarmes blessés, dont 22 sérieusement, lors d'une manifestation contre les "bassines"

Crédit : Estelle Ruiz / Hans Lucas via AFP

"Soixante-et-un gendarmes ont été blessés, dont vingt-deux sérieusement" lors de heurts qui ont éclaté avec des manifestants "anti-bassines" à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, samedi 29 octobre. Le rassemblement a réuni des milliers d'opposants à la construction d’une réserve d’eau d’environ 700.000 m³ pour l'irrigation agricole.



Dans un tweet, le ministre de l'Intérieur, qui est rentré de son département du Nord pour suivre de Paris, dans la soirée et les jours à venir, l'évolution de la situation, a fait valoir que ce bilan "démontr(ait) que ce n'était pas une manifestation pacifique mais un rassemblement très violent". "J'espère, a-t-il ajouté, que toutes les forces politiques républicaines condamneront ces violences."

Côté manifestants, une trentaine de personnes ont été blessées, dont dix prises en charge par les pompiers et trois hospitalisées, selon le collectif "Bassines Non merci", qui rassemble des associations environnementales, organisations syndicales et groupes anticapitalistes opposés à cet "accaparement de l'eau" destiné à l'"agro-industrie". La préfecture dénombre, elle, quatre blessés communiqués par les secours.

La préfète Emmanuelle Dubée a également fait état, samedi soir, de six interpellations à l'issue de ce rassemblement ayant réuni 4.000 personnes selon elle, 7.000 selon les organisations. Elle a dénoncé la présence de "400 profils black-block et activistes très violents", ainsi que des "jets de cocktail molotov, des tirs de mortier, des explosifs puissants, des projectiles". Des grenades lacrymogènes ont été lancées et des élus arborant leur écharpe tricolore molestés, notamment la députée écologiste de la Vienne, Lisa Belluco, selon un photographe de l'AFP.

Avec une surface à couvrir de plusieurs hectares à travers des champs céréaliers, les 1.500 gendarmes mobilisés ont eu du mal à contenir la foule.

