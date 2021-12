Saint-Martin : "J'ai été suffisamment naïf pour prendre cette photo", reconnait Macron

"Je n'avais pas à exposer l'image de la fonction". À l'automne 2018, Emmanuel Macron s'était rendu à Saint-Martin, où de fil en aiguille un bain de foule s'est terminé au sein d'un appartement dans une cité du quartier d'Orléans. Aux côtés de deux jeunes hommes torses nus, le président de la République a été pris en photo alors que l'un des deux faisait un doigt d'honneur.

Le mercredi 15 décembre, plus de trois ans après ce cliché polémique, Emmanuel Macron revient sur cet épisode qu'il regrette. "Ils ont fait les imbéciles, j'ai été suffisamment naïf pour aller laisser faire cette photo", a-t-il déclaré lors d'un long entretien accordé à nos confrères de TF1 et LCI. "Par tempérament, je ne me protège pas et donc je vais au contact, au cœur des difficultés, des problèmes. Je m'expose, c'est mon tempérament et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à se confronter au réel", s'explique-t-il.

"Le moment que j'ai vécu, ce que je crois avoir fait pour cette famille, était utile. Mais je n'avais pas à exposer l'image de la fonction", poursuit le chef de l'État avant de reconnaître que "chaque instant de relâchement, où on perd quelque chose de vue, (…) il y a quelque chose qui peut choquer".