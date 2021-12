"Ne pas être la caricature dans laquelle on veut m'enfermer". Emmanuel Macron rejette en force l'image de "président des riches" et déconnecté de la réalité de la vie des Français. "Je n’ai jamais été ça! (...) Mes valeurs ne sont pas celles d’un président des riches", insiste-t-il.

Le président a évoqué la période sanitaire qui, selon lui, aurait fait changer son système de pensée. "Cette période nous a tous changés!", affirme Emmanuel Macron. "J’ai appris et sans doute que je suis plus sensible à certaines choses que je ne l’étais avant", reconnaît-il.

Interviewé dans un entretien fleuve sur la première chaine ce mercredi 15 décembre, le chef de l'État est revenu sur le projet qu'il portait lors de son élection en 2017. "Je ne crois pas dans la sauvagerie, je ne suis pas pour la loi de la jungle! Je suis pour la responsabilité, le mérite, mais également l’entraide et la solidarité lorsque les coups durs sont là", détaille-t-il.

Une émission qui a provoqué l'ire de l'opposition

Annoncé en début de semaine, cette intervention du président de la République a entraîné une levée de boucliers de la part de ses opposants politiques, de Valérie Pécresse à Yannick Jadot, en passant par Eric Zemmour.

La candidate LR a annoncé avoir lancé un recours devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, déplorant une inégalité du temps de parole.