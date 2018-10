et Thibaut Deleaz

publié le 01/10/2018 à 07:56

Comment Emmanuel Macron s'est-il retrouvé pris en photo avec un homme torse nu adressant un doigt d'honneur à l'appareil ? Le chef de l'État était en visite à Saint-Martin, et son bain de foule dans une cité du quartier d'Orléans a été complètement bouleversé par une averse tropicale.



Le bain de foule du Président, en tout cas celui initialement prévu et donc balisé par ses services de sécurité, avait pourtant commencé tranquillement. Mais l'averse a créé un désordre dont Emmanuel Macron a profité pour "fausser compagnie à son service de sécurité", pour "parti(r) en courant au milieu des habitants et des carcasses de voitures", racontent nos confrères du Figaro.

Voilà comment le chef de l'État s'est engouffré au hasard dans l’un des immeubles de la cité, puis dans un appartement, qui n’avaient donc pas fait l’objet d'une reconnaissance, avant de tomber sur un braqueur repenti et sa mère. Une rencontre qui a donné cette photo polémique.

L’échappée aura en tout cas complètement désorienté les gendarmes qui l’accompagnaient, même si les mauvais esprits noteront que la caméra de "pool", c’est à dire l’équipe de télé qui a la charge de partager ses images avec toutes les autres, elle, a réussi à tenir le rythme.