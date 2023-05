Démission du maire de Saint-Brévin : "Ça va trop loin", dit un habitant

Le maire de Saint-Brévin-les-Pins (Loire-Atlantique) a annoncé mercredi 10 mai 2023 avoir adressé sa démission au préfet "pour des raisons personnelles". Yannick Morez, a démissionné, face aux pressions et aux menaces des dernières semaines. Le domicile du maire a été visé, le 22 mars dernier, par un début d'incendie, objet d'une enquête criminelle.

Bon nombre d'habitants de Saint-Brévin soutiennent leur maire et comprennent son choix de jeter l'éponge. "Lui et sa famille ont peur. Sa femme a peur de rencontrer un agresseur dans la rue donc on peut comprendre sa démission. Ça va trop loin, ce n'est pas normal. Ces actes sont inacceptables", livre un habitant. "Je trouve que ce n'est déjà pas normal on ne met pas le feu comme ça surtout que les gens sont à l'intérieur de la maison donc ils pouvaient y rester", surenchérit un autre.

Depuis plusieurs semaines, l'élu subit des insultes et reçoit des lettres anonymes. Le 25 février 2023, une première mobilisation avait eu lieu autour du centre d'accueil de Saint-Brévin. Environ 250 militants d'extrême-droite s'étaient réunis devant la mairie. Pour Yannick Morez, l'incendie de sa maison s'agissait bien d'un acte criminel perpétré par l'extrême droite. Une enquête est en cours, on en saura plus dans les semaines à venir.

"Je comprends son ras-le-bol"

Si depuis ce matin les réactions de l'exécutif se multiplient, pour Philippe Croze, président de l'association de défense des demandeurs d'asile, elles arrivent bien trop tard.

"Recevoir des menaces dans sa boite aux lettres, les injures qu'il subit quand il est assis à une table d'un bistrot, c'est intolérable. Ce n'est pas vivable et je comprends son ras-le-bol dans la mesure où il n'a eu aucun soutien. Personne ne réagissait au niveau du gouvernement. Il s'est mouillé pour soutenir ce projet contre vents et marées. Les injures, les menaces, les intimidations et les passages à l'acte criminel viennent dicter et influencer les décisions des politiques publiques. C'est vraiment très grave et inquiétant", déclare-t-il.

À savoir que le projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile est porté par l'État et non pas par la mairie de Saint-Brévin-les-Pins. Yannick Morez annonce également vouloir quitter sa commune et cessera son activité de médecin généraliste à la fin du mois de juin.

