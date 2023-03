Loire-Atlantique : un maire menacé à cause d'un projet d'un centre d'accueil pour migrants

Il recevait des menaces depuis plusieurs semaines. Vers 5h du matin ce mercredi 22 mars, le maire de Saint Brévin-Les-Pins Yannick Morez a vu sa maison et ses deux voitures partir en fumée. Une enquête a été ouverte, mais la piste criminelle est clairement privilégiée.

La façade de la maison est noircie et les vitres des chambres ont explosé à cause de la chaleur. Par chance, personne n'y dormait mais les deux véhicules stationnés devant la maison ne sont plus que des carcasses brûlées. "À 5h ce matin on a entendu un bruit sec, comme une explosion, donc je suis sortie, raconte Yannick Morez au micro de RTL. Il y avait un début d'incendie entre les deux véhicules."

Le maire pense tout de suite à un départ de feu criminel, probablement dû à un cocktail Molotov. Tout va ensuite très vite : les voitures s'enflamment et même si l'incendie ne pénètre pas dans la maison, deux pièces ont été abîmées par les flammes.

La piste criminelle privilégiée

Depuis plusieurs semaines, l'élu était la cible de menaces sur les réseaux sociaux. Celles-ci faisaient suite au projet d'ouverture d'un CADA, un centre d'accueil pour demandeurs d'asiles qu'il soutient et qui agite la commune depuis déjà quelques mois.

Pour le maire de la commune, cet incendie le visait directement : "Cela fait peur, certains sont prêts à tout. En France on a le droit d'être contre des projets mais risquer de faire perdre la vie à des gens... Être élu est de plus en plus difficile". Yannick Morez a porté plainte et une enquête est actuellement en cours.

