"Il faut enlever la solidarité nationale aux étrangers". Éric Zemmour a expliqué, lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI vouloir "enlever le RSA, les allocations logements et les allocations familiales aux étrangers (...) y compris les personnes en situation régulière".

"Cela fait une économie de 20 à 30 milliards", selon les calculs du probable candidat à l'élection présidentielle. Il assure que "les étrangers n'ont pas à toucher la solidarité nationale. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas Français. Je divise entre Français et étrangers. Si je ne discrimine pas le fait d'être Français et étranger, ça veut dire que la nation n'existe pas (...) La solidarité nationale doit être maintenue et réservée aux Français".

Éric Zemmour estime qu'il "faut supprimer l'automaticité de la reconduction de la carte de séjour" pour les chômeurs étrangers, et même dans le cas de figure où ils auraient cotisé.