publié le 18/07/2019 à 17:03

Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme des retraites, a rendu ses conclusions après 18 mois de concertation jeudi 18 juillet. Il a notamment proposé que le montant minimum des retraites soit porté à 85% du Smic net, et a préconisé la mise en place d'un âge pivot en vue d'un système de retraites universel. Un âge fixé à 64 ans pour une "retraite plus juste" et pour inciter "au prolongement de l'activité".

Les assurés pourront quand même partir à 62 ans, qui reste l'âge légal. Pour le député de l'Oise Éric Woerth, ceci est un mensonge. "Ils ont tout fait pour éviter de parler de l'âge de la retraite. Mais il faut en parler parce que c'est la seule question que se posent les Français : 'À quel âge j'ai le droit de partir et avec quelle retraite je vais partir ?'" a-t-il déclaré au micro de RTL.

Le député Les Républicains dénonce le "flou" qu'instaure l'âge pivot et préconise un recul de l'âge de la retraite. "C'est hypocrite, ça veut dire : vous avez le droit sans avoir le droit. Aucun état ne procède comme ça et je pense qu'il faut être clair avec les Français, il faut reculer l'âge de la retraite et pas avoir un âge pivot dans lequel vous pourriez partir avant mais vous auriez beaucoup moins de retraite". "C'est une réforme assez hypocrite" a-t-il conclu.

Les préconisations de Jean-Paul Delevoye devraient servir de base au projet de loi, avant un examen au Parlement, probablement après les municipales de mars 2020.