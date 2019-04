Retraites : faut-il repousser l'âge de départ ?

publié le 05/04/2019 à 09:39

Voilà trois semaines que les uns et les autres dans la majorité ou au gouvernement, nous livrent leurs pensées, leurs méditations à voix haute sur ce sujet, plutôt pour dire qu’il faut repousser cet âge légal, aujourd’hui fixé à 62 ans. Le dernier en date est Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui a livré une interview claire comme du jus de boudin au micro de RTL, où il nous expliquait que le sujet était sur la table. Ce qui est quand même curieux.



Tout d’abord, pendant la campagne, le candidat Macron a répété plusieurs fois, de la façon la plus claire qui soit, qu’il ne toucherait pas à l’âge de la retraite. Balancer cet engagement par-dessus bord, ce serait faire preuve d’une certaine légèreté vis-à-vis des électeurs, à un moment où l’exécutif n’est pas vraiment en position de force et où le climat social est inflammable.

Cela peut-il compromettre la réforme des retraites ? Oui, pour une fois, la méthode choisie était la bonne, avec de multiples concertations dirigées par un homme de dialogue, Jean-Paul Delevoye. On lui coupe les jarrets avec de tels propos. C’est dire haut et clair que son travail et les options qu’il défend depuis dix-huit mois ne comptent pas.

Des déclarations contradictoires

J’ajoute que ces déclarations incessantes et contradictoires créent de l’anxiété, et qu’elles colorent la réforme de teintes menaçantes, alors que jusqu’ici, l’affaire n’avait pas été mal vendue, avec l’objectif de tendre vers l’égalité entre les Français.



Tout cela réinstalle l’exécutif dans la place de celui qui ne dit pas la vérité et qui fait des mauvais coups. Il n’est pas sûr que le gouvernement puisse se permettre cela. Enfin, c’est complètement inutile au plan technique que de retarder l’âge légal de la retraite.

Allonger la durée de cotisations

C’est indispensable de travailler plus, pour financer notre système social, pas seulement la retraite. Il y a en jeu tous les transferts considérables, qui sont in fine, assis sur la production. Il faut donc produire plus, et travailler plus, si l’on veut continuer à financer la redistribution, d’accord. Mais avec un régime à points, cela ne sert a rien de toucher à l’âge légal.



Il suffit de faire varier la valeur du point en fonction de critères démographiques et ou économiques, pour que le régime s’ajuste financièrement, et que les assurés en tirent comme conséquence qu’ils doivent travailler davantage s’ils veulent une pension correcte, même s'ils ont atteint l’âge légal. C’est l’intérêt même du régime à points : l’âge légal disparaît dans les faits.

L'âge est-il un faux problème ?

Oui et Jean-Paul Delevoye, qui est un malin, rompu à toutes ces questions, le sait bien. L’âge légal de la retraite est un tabou, comme les 35 heures. Gérald Darmanin pourrait d’ailleurs s’inspirer de son mentor Nicolas Sarkozy, qui n’a jamais supprimé les 35 heures, mais les a habilement contournées avec les heures supplémentaires défiscalisées.



Un tabou, on le laisse sur l’étagère, il prend tranquillement la poussière, on s’incline respectueusement quand on passe devant, mais on l’oublie le reste du temps.