et Marie-Pierre Haddad

publié le 21/10/2018 à 16:29

"Monsieur Macron, laissez-nous congeler nos ovocytes". La chanteuse et comédienne Lorie Pester, a interpellé dans une lettre ouverte publiée sur LeHuffPost, Emmanuel Macron. "Je souffre d'endométriose mais pas assez sévèrement pour que mon pays accompagne mon désir de grossesse (...) Le régime actuel limite la congélation ovocytaire aux femmes atteintes d'endométriose 'sévère' ce qui nous pousse à des décisions extrêmes", écrit-elle.



Dans Le Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, Agnès Buzyn explique être "favorable à tout ce qui ouvre et donne plus de liberté, mais je souhaiterais qu'il y ait quand même des garde-fous pour que toutes les femmes à l'âge de 30 ans en France ne décident pas de congeler leurs ovocytes pour faire des enfants à 40 ans".

L’auto-conservation des ovocytes est actuellement très encadrée : elle est autorisée pour des raisons médicales (cancers, etc.) ou pour une femme qui fait un don d'une partie d'entre eux. Il n'est en revanche pas permis de les conserver en prévision d'éventuels problèmes de fertilité dus à l'âge, après 35 ans.

En septembre, le Comité d'éthique (CCNE) s'est déclaré favorable à cette nouvelle option pour la future loi de bioéthique dont devrait débattre le Parlement début 2019. "La loi de bioéthique pose la question de savoir si on peut le faire par confort à n'importe quelle femme de 30-35 ans, est-ce qu'elle aura le droit de se faire prélever ses ovocytes", a commenté Agnès Buzyn.



"Mon sentiment est partagé, il est assez compliqué (...) Je ne voudrais pas qu'il y ait un grand mouvement de comportement des femmes qui seraient amenées toutes à congeler leurs ovocytes et faire des enfants à 40 ans", a insisté la ministre.