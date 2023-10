Rétractation de Takieddine : Nicolas Sarkozy accuse Mimi Marchand de l'avoir "trompé" dans l'affaire libyenne

En novembre 2020, BFMTV et Paris Match avaient annoncé avoir décroché un "scoop". Face caméra, Ziad Takieddine, l'intermédiaire libanais, était en effet revenu sur ses déclarations faites aux juges entre 2013 et 2013 selon lesquelles il aurait remis à Nicolas Sarkozy, ainsi qu'à ses proches, cinq millions d'euros d'argent libyen, afin de financer sa campagne présidentielle de 2007.

"M. Sarkozy n'a pas eu un financement libyen [...] M. Kadhafi ne pouvait pas le faire parce qu'il ne le faisait jamais", avait déclaré Ziad Takieddine depuis le Liban, car en fuite depuis sa condamnation à cinq ans de prison en France dans l'affaire Karachi.

Le 6 octobre dernier, les juges ont mis en examen Nicolas Sarkozy pour "recel de subordination de témoin" et "participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre l'infraction d'escroquerie au jugement en bande organisée."

Dans un communiqué transmis à l'AFP, les avocats de l'ancien président de la République, Jean-Michel Darrois et Christophe Ingrain, ont déclaré que Nicolas Sarkozy était "fermement décidé à faire valoir ses droits, établir la vérité et défendre son honneur."

Témoignage acheté ?

Dans cette affaire, Nicolas Sarkozy est notamment soupçonné d'avoir "bénéficié en connaissance de cause" du revirement de Ziad Takieddine, qui est, selon l'enquête judiciaire, un témoignage acheté. Il bénéficie de la présomption d'innocence.

Début octobre, devant les juges, l'ancien président de la République s'est présenté comme victime de manœuvres de la reine des paparazzis Mimi Marchand (une intime de Carla Bruni, sa femme).

La première étape aurait consisté à obtenir la rétractation des accusations du sulfureux intermédiaire franco-libanais. Puis au second semestre 2021, certains des mis en cause auraient tenté d'obtenir une preuve que le retentissant document libyen publié par Mediapart en 2012 - il évoquait un financement de 50 millions d'euros - était un faux. Ou encore de faire libérer l'un des fils Kadhafi détenu au Liban pour qu'il contribue à innocenter Nicolas Sarkozy.

Sarkozy conteste être le "grand diable"

Parmi les dix protagonistes mis en cause à des moments ou degrés divers, outre l'ex-président et Mimi Marchand, on trouve l'intermédiaire Noël Dubus, déjà condamné pour escroquerie, l'entrepreneur prodige David Layani (161e fortune française selon Challenges)...



Lors de son interrogatoire, Nicolas Sarkozy s'est présenté comme impliqué à tort dans cette affaire à cause d'une "petite bande" de "pied nickelés" avides d'argent. Ni "organisateur", "bénéficiaire", "valideur" ou même "au courant", ce dernier conteste être le "grand diable" tirant les ficelles de cette histoire.



Quid de son agenda et de sa téléphonie fin 2020 et début 2021, qui font apparaître des rendez-vous ou conversations à des moments clés avec divers protagonistes du dossier ? Des "coïncidences", répond-il.



Selon lui, il faut d'abord chercher les responsables chez Noël Dubus et Ziad Takieddine, "deux escrocs qui essaient de s'escroquer mutuellement", des "mafieux" chez qui "la pratique du mensonge est culturelle."

Ziad Takieddine "est irrationnel", selon Sarkozy

Le second, son principal accusateur dans le dossier libyen, "est peut-être ce qu'il y a de pire dans ce que peut engendrer l'humanité", lance-t-il. Mais pourquoi, recadre le juge, Ziad Takieddine qui "a donné de nombreuses versions des faits dans l'affaire libyenne [...] ne dit