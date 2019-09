publié le 24/09/2019 à 19:50

Le président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis Stéphane Troussel vient d'accueillir neuf nouveaux jeunes. Arrivés mardi matin de Turquie, ils avaient été expulsés avec trois femmes jihadistes. Les adultes ont été immédiatement placés en rétention.



Les enfants, âgés de 3 à 13 ans sont, eux, confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance de Seine-Saint-Denis, qui, faute de moyens, a bien du mal à faire face. Car avec ces neufs petits revenants, cela porte à 50 le nombre d'enfants de djihadistes pris en charge aujourd'hui par la Seine-Saint-Denis.

Cinquante enfants, qui reviennent d'une zone de guerre et qui demandent une prise en charge spécifique, lourde. Un suivi médical, psychologique... Il faut aussi des familles d'accueil volontaire, tenus au secret.

"L'État nous laisse seul face à cette mission"

Et tout cela a un coût : trois millions d'euros par an estime Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, qui dénonce un abandon de l'État. "Il y a quand même quelque-chose de proprement scandaleux à ce que non seulement l'État n'accompagne pas la collectivité", estime-t-il.

Et tout particulièrement pour "un territoire comme la Seine-Saint-Denis : jeune, populaire dont l'État, y compris, connaît les difficultés financières". Stéphane Troussel a déjà écrit à plusieurs reprises à différents ministres et au Premier ministre. Sans réponse jusque là...