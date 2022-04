Résultats présidentielle à Lille : Mélenchon très largement en tête

Lille est une ville du nord de la France. Elle fait partie de la région Hauts-de-France et c'est la dixième commune la plus peuplée de France. Depuis la fin du 19ème siècle, la ville est principalement de gauche. Ce sont en effet des candidats socialistes et communistes qui remportent les élections municipales depuis 1896.

Grâce à 40,53% des voix, Jean-Luc Mélenchon finit largement en tête à Lille. Derrière lui, Emmanuel Macron finit deuxième avec 25,67% des voix, devant Marine Le Pen (11,77%), Yannick Jadot (7,04%), Eric Zemmour (4,42%), Valérie Pécresse (2,65%), Fabien Roussel (2,34%), Anne Hidalgo (2,26%), Jean Lassalle (1,16%), Nicolas Dupont-Aignan (0,94%), Philippe Poutou (0,73%) et Nathalie Arthaud (0,48%).

À l'élection présidentielle de 2017, c'est Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé en tête du scrutin à Lille avec 29,92% des voix, suivi d'Emmanuel Macron (25,02%), François Fillon (14,41%) et Marine Le Pen (13,83%). Au second tour, Lille a voté pour Emmanuel Macron qui a remporté l'élection dans cette ville à 78,27% des voix contre 21,73% de voix pour Marine Le Pen.

Plus récemment, lors des élections municipales de 2020 à Lille, c'est la liste PS-PCF-PRG de la maire sortante Martine Aubry qui l'a remporté à 40% des voix, devançant très largement la liste des écologistes représentée par Stéphane Baly. LaREM est arrivé en troisième position. Le nombre d'abstentions s'élevait à l'époque à 68,27%.