Résultats présidentielle 2022 : le RN ouvre la porte à des alliances de circonstances avec Zemmour

Battu par Emmanuel Macron en finale de l'élection présidentielle pour la deuxième fois en cinq ans, le Rassemblement national ne ferme pas la porte à des alliances de circonstance avec Reconquête! lors des élections législatives.

Interrogé sur possibilité de s'entendre avec le parti d'Éric Zemmour - qui a de nouveau appelé à l'union des droites dimanche soir tout en fustigeant "la huitième défaite d'un Le Pen" - pour obtenir une majorité à l'issue du scrutin des 12 et 19 juin, Julien Sanchez, porte-parole de Marine Le Pen, a indiqué sur RTL que le Rassemblement national "pouvait très bien, sur quelques circonscriptions, soutenir des personnalités qui ont une légitimité, notamment une implantation" même si "Marine Le Pen, très clairement" ne souhaite "pas d’alliance entre partis", a-t-il souligné.

Le maire de Beaucaire, porte-parole du Rassemblement national depuis 2017, a également tenu à rappelé que "politiquement, les électeurs ont démontré que Marine Le Pen et le Rassemblement national faisaient plus de trois fois plus de voix qu'Éric Zemmour".