Résultats municipales 2020 à Béziers : Robert Ménard largement réélu

Élu lors du précédent scrutin en 2014 avec le soutien du Front national, le maire sortant Robert Ménard était le grand favori à sa réélection, et il n'a pas tremblé ce dimanche 15 mars. Il l'avait emporté dans une triangulaire au second tour avec 46,99% des voix, devant la liste conduite par Elie Aboud (UMP 34,63%) et celle de Jean-Michel du Plaa (DVG), cette fois, il est réélu dès le premier tour avec 68,7% des voix.

Béziers semblait déjà promis à Robert Ménard selon un sondage Ifop/ Fiducial publié le 5 février dernier dans Midi Libre, qui le donnait élu dès le premier tour avec 61% des intentions de vote.

En cause, l'opposition à Robert Ménard qui s'est désagrégée, notamment à droite. C'est pourtant elle qui a géré la ville de 1995 à 2014. Le délégué des Républicains dans la circonscription, Henri Gas, a en effet rejoint la liste d’Union des droites prônée par Robert Ménard. Investi par Les Républicains, Lewis Marchand a lui finalement décidé d'abandonner, jugeant que "la terre biterroise est une terre brûlée pour la droite".



Béziers est située dans le département de l'Hérault. La ville comptait quelque 79.751 Biterrois en 2019.



