Résultats municipales 2020 à Bastia : le régionaliste Pierre Savelli en tête

publié le 15/03/2020 à 22:53

Lors du précédent scrutin en 2014, le maire sortant Émile Zuccarelli du Parti radical de gauche (PRG), avait décidé de ne pas se représenter. C'est Gilles Simeoni du parti autonomiste corse, qui l'avait emporté au second tour, avec 55,4% des voix, avant de démissionner en 2016 et de laisser son premier adjoint Pierre Savelli prendre les clés de la ville.

Ce dernier pointe en tête après le premier tour de ce dimanche 15 mars, avec 30,43% des voix. Il est en ballotage avec trois autres listes : Julien Morganti (Divers gauche) 12,42%, Jean Zuccarelli (Divers gauche) 13,83%, Jean-Sébastien de Casalta (Divers gauche) 20,02%.

Politiquement, la ville de Bastia se situe à gauche depuis 1968 et la famille Zuccarelli, d'abord Jean de 1968 à 1989, puis son fils Émile de 1989 à 1997 et de 2000 à 2014. Depuis cette date et l'élection Gilles Simeoni, la municipalité est passée sous l'étiquette "nationaliste autonomiste", à laquelle appartient l'actuel Pierre Savelli, qui brigue un deuxième mandat.

Bastia est la préfecture du département de la Haute-Corse. La ville est la deuxième plus peuplée de l'île derrière Ajaccio avec 45.700 habitants. Son agglomération urbaine rassemble plus de 96.000 habitants.

Tous les candidats à Bastia

Pierre Savelli (Parti régionaliste) 30,43%

Filippo De Carlo (Divers droite) 2,07%

Eric Simoni (Parti régionaliste) 5,93%

Jean-Martin Mondoloni (LR) 8,96%

Jean-Sébastien de Casalta (Divers gauche) 20,02%

Jean Zuccarelli (Divers gauche) 13,83%

Paul-Félix Benedetti (Parti régionaliste) 6,29%

Julien Morganti (Divers gauche) 12,42%