Législatives 2022 : Valls, Borne, Blanquer et Attal investis par la majorité présidentielle

Le scénario se dessine peu à peu pour les élections législatives de 2022. Après une récente union à gauche, c'est désormais au tour de la majorité présidentielle d'élaborer sa stratégie. Elle vient de présenter, jeudi 5 mai, la liste des premiers candidats investis pour les élections législatives.

Ainsi l'ancien Premier ministre Manuel Valls a été investi par la majorité présidentielle sur la circonscription des Français de l'étranger pour les législatives de juin prochain. Les ministres Jean-Michel Blanquer et Gabriel Attal font également parti de la liste, le premier investi dans le Loiret et le second dans les Hauts-de-Seine, selon un document publié ce jeudi.

La ministre du Travail Elisabeth Borne est quant à elle candidate dans le Calvados et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, dans le Nord. Selon ce document compilant la première vague de 187 investitures de la majorité, Olivier Dussopt se présentera en Ardèche et le rallié de LR, Éric Woerth, dans sa circonscription de l'Oise.