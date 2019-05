Les résultats européennes 2019 en Nouvelle-Aquitaine par département

publié le 27/05/2019 à 00:25

En Nouvelle-Aquitaine, le Rassemblement national remporte les élections européennes dans la Creuse, ce dimanche 26 mai. La liste portée par Jordan Bardella est arrivée en tête de ce scrutin avec 24,37% des suffrages. Le parti devance ainsi la liste LaREM qui a récolté 18,28% des voix et celle d'EELV avec 9,82%. Arrivent ensuite LR avec 9,68%, puis LFI avec 8,89%.



Dans les Landes, c'est la liste LaREM incarnée par Nathalie Loiseau qui arrive en tête des suffrages avec 22.95% des voix, suivie par le Rassemblement national crédité à 21.29%, Europe Écologie Les Verts qui récolte 10.80% et le Parti socialiste avec 10,47% des votes, puis Les Républicains avec 6.95%.

En Corrèze, le Rassemblement national et sa tête de liste Jordan Bardella ont également pris la tête du scrutin, avec 21,24%, surpassant LaREM et Nathalie Loiseau crédités de 19.48% des voix, Yannick Jadot (EELV) de 10,88% et François-Xavier Bellamy (LR) 9,84%.

Dans le Lot-et-Garonne, le Rassemblement national arrive en tête avec 29.47% des voix, LREM en second avec 19.17%, suivis de EELV avec 10,30% et LR avec 7,38%.



Dans les Deux-Sèvres, LREM arrive en tête du scrutin avec 23,62%, secondé par le RN avec 20,64%, puis EELV avec 14,09% et LR avec 7,52%.



En Charente-Maritime, le Rassemblement National culmine à nouveau à la première place avec 25.26% des votes, suivi par LaREM avec 22.60% des voix, EELV avec 13.00% des voix, et LR à 7.68% des suffrages.



Dans les Pyrénées-Atlantiques, Nathalie Loiseau et LaREM arrivent largement en tête, avec 25,17%, le Rassemblement national est quant à lui crédité de 16,94% des voix, devançant EELV avec 15,47% des voix, et le Parti socialiste récoltant 8,81% des voix.



En Dordogne, le RN domine avec 25,15% des voix, suivi de loin par LaREM crédité de 19,26%, puis EELV avec 11.38% et La France Insoumise qui se positionne à la troisième place avec 8,60%.



En Charente, Jordan Bardella et le RN occupent encore la première place en réalisant un score de 25.56% devançant le LaREM avec 21,48%, EELV crédité de 12,23% des voix et LFI récoltant 7.61% des voix.



Dans la Vienne, la Rassemblement national obtient un score de 22,58%, LaREM de 21,78%, EELV 14,24% et LR 7.35%.



En Haute-Vienne, le Rassemblement national culmine à 21,37%, suivi par LaREM à 20,76%, EELV à 11,51% et le PS à 8,79%.



Plus d'informations à venir sur les résultats des départements sur RTL.fr.